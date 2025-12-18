İnci Taneleri'nin Dilber'inden aşk karesi! Sevgilisi ile paylaştı...
İnci Taneleri'nin Dilber'inden olay kareler geldi. Aşk hayatı hareketli olan Hazar Ergüçlü yeni aşkıyla ilk kez görüntü paylaştı. İşte çok özel kareleri...
Rol aldığı "İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteriyle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, sevgilisi Efe Çelik ile olan karesini kalp emojisiyle paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.
"İnci Taneleri" dizisinde 'Dilber' karakteriyle adından oldukça fazla söz ettiren oyuncu Hazar Ergüçlü, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu, sevgilisi Efe Çelik ile bir yıldır birlikte olduklarını açıklamış ve ilişkileri hakkında, "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" ifadelerini kullanmıştı.
EFE ÇELİK KİMDİR?
Gerçek adı Efe Çelik olan ünlü DJ sahnede DJ Artz mahlasını kullanıyor. Özellikle son dönemde rapçi Ezhel ile birlikte yaptığı parçalarla geniş kitlelere adını duyuran Çelik, 2 Ekim 1989'da dünyaya geldi.