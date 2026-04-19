İnci Taneleri final nedeni belli oldu! Rıza Kocaoğlu açıkladı...
İnci Taneleri dizisinin final yapma sürecine dair merak edilen detayları oyuncu Rıza Kocaoğlu anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, güçlü başlangıcına rağmen sezon finalinin ardından verilen uzun aranın etkisiyle eski izlenme oranlarını yakalayamadı.
''İZLENME DÜŞTÜ''
Kocaoğlu, dizinin planlanan süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Organize İşler'i çektik. Diziye Eylül de girmemiz gerekiyordu. Şubat'ta girdik. öbür diziler başlamış oldu. Zaten 16 bölüm çekip bitirecektik. İzlenme düştüğü için, Yılmaz abi o hikayeyi 7 bölüme toparladı. ”
''KENDİ ÇİZGİSİNDEN ÖDÜN VERMEDİ''
Oyuncu, dizinin genel tonuna ilişkin değerlendirmesinde ise, “Başladığı çizgiyi koruyabilirdi ama televizyonun beklentisine göre şekillendirmek yerine kendi bakışını sürdürmeyi tercih etti” dedi.