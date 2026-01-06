İnci Taneleri dizisinden kötü haber! Dizinin final tarihi netleşti...
İnci Taneleri yeni sezonu merakla bekleniyor. Sevilen dizide Dilber'in dansları olay yaratıyor. Yeni sezonun ilk fragmanında dikkat çeken dans sahneleri çok konuşuldu. İşte diziden detaylar...
Fenomen dizi İnci Taneleri yeni sezona bir türlü başlayamadı. Kanalın yayın akışında yer almayan diziye "Servan" ve "Keledoş" isimli iki yeni karakterin katılacağı öğrenildi. Dizinin senaristi Yılmaz Erdoğan 5 bölümlük senaryoyu tamamladı. Dizinin salı gününe alınacağı öne sürülürken 16 bölüm sonra final yapacağı iddiaları da kulislerde konuşuluyor.
Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizi İnci Taneleri, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için geri sayıma geçti. Sezon başından bu yana yayın akışında yer almayan dizi için şimdiden final iddiaları konuşulmaya başlandı.
YENİ SEZON BİR TÜRLÜ BAŞLAYAMADI
İnci Taneleri, 15 Mayıs'ta yayınlanan 44. bölümüyle ikinci sezon finalini yapmıştı. Yeni sezon için beklenti yükselirken dizinin yeni bölümlerinin gecikmesi dikkat çekti. Yayın akışında yer almaması ise "Dizi ertelendi mi?" sorusunu gündeme taşıdı.
GECİKMENİN NEDENİ NETFLIX PROJESİ
Gecikmenin en önemli nedeni, ekibin Netflix için hazırlanan 8 bölümlük "Organize İşler Karun Hazinesi" dizisinin çekimlerine odaklanması. Bu nedenle İnci Taneleri'nin yaklaşık 8 ay sonra yeniden ekrana dönmesinin planlandığı öğrenildi.