İnci Taneleri dizisinden kötü haber! Dizinin final tarihi netleşti...

Fenomen dizi İnci Taneleri yeni sezona bir türlü başlayamadı. Kanalın yayın akışında yer almayan diziye "Servan" ve "Keledoş" isimli iki yeni karakterin katılacağı öğrenildi. Dizinin senaristi Yılmaz Erdoğan 5 bölümlük senaryoyu tamamladı. Dizinin salı gününe alınacağı öne sürülürken 16 bölüm sonra final yapacağı iddiaları da kulislerde konuşuluyor.