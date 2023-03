İnce'nin Talepleri Sızınca Kılıçdaroğlu Konusunu Bile Açmadı

Millet İttifakı siyasetinde Muharrem İnce’nin artık anahtar öneme sahip olduğu yorumları yapılıyor.. Kılıçdaroğlu’nu çeşitli nedenlerle eleştiren CHP seçmenine hitap ettiği için ilk turda Millet İttifakı’nın oylarını böleceği yorumları yapılıyor.. Eğer Muharrem İnce aday olmazsa, bugün ona oy vermek isteyenlerin otomatik olarak Kılıçdaroğlu’na döneceği var sayılıyor..

İşte bu tezlerle Kılıçdaroğlu-İnce buluşması gerçekleşti.. Buluşma öncesi iyi/kötü bu konuların konuşulacağı tahmin ediliyordu. Oysa her iki partiye yakın kaynaklardan da teyit ettim ki bu mesele konuşulmamış bile.. Seçim öncesi klasik konular üzerine konuşulmuş.. Sandıklara sahip çıkılması, seçim güvenliği vs.. Peki ama neden?..

Bana ulaşan bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu zaten Muharrem İnce ve ekibine bir teklif planlamadı. Eğer İnce tarafından bu yönde bir beklenti dile getirilseydi de o zaman da yetkili kurulları adres gösterecekti.. Nitekim hiçbir türlü beraber hareket etme konusu gündeme gelmeyecekti yani.. Fakat gelebilirdi de. Yani siyasette her türlü ihtimale kapılar her zaman açık olduğu için makul talepler yerine getirilebilirse müzakere etmenin önünde bir engel de yoktu.



Ancak tam da buluşma öncesi Muharrem İnce cephesinden beklentilere ilişkin sızmalar oldu.

İnce’nin temel iki talebi olduğu iddia edildi..

1) seçilebilecek yerlerden 30 milletvekili

2) Kılıçdaroğlu’nun yarışa ‘partisiz’ girmesi..

Elbette bu kaynaksız sızıntı Kılıçdaroğlu’na kadar gitti..

Ve Kılıçdaroğlu bu talepleri kabul edilemez buldu..

Peki ama İnce’nin 30 sandalye talebi çok mu uçuk?..

Aslında, DP ve Gelecek Partisi gibi oyları bindelik dilimlerle ifade edilen partiler, 6’şar milletvekili birer bakanlık birer de cumhurbaşkanı yardımcılığı alıyorsa, İnce’nin 30 vekil istemesi çok da yanlış olmaz..

Ama Kılıçdaroğlu’nun asıl tepki gösterdiği talep bu değildi. Yarışa ‘partisiz’ girilmesi talebiydi.. Bu CB seçim sürecinde CHP’nin 1 numaralı koltuğunun boşalması anlamına gelecekti.. Ki İnce’nin asıl istediği de buydu.

İşte bu iki temel konu kulislerde konuşulmaya başladığından, Kılıçdaroğlu bir çağrıda bile bulunmak istemedi. Bu arada tam da görüşme öncesinde Kılıçdaroğlu’nun masasında 7 bin denekle yapılmış dev bir anketin sonuçları duruyordu. Kılıçdaroğlu biraz da bu ankete bakarak rahat gitti görüşmeye..

Peki Muharrem İnce yarıştan çekilecek mi, çekilmeyecek mi?.. Kaynaklarım, ‘aynı anket İnce’nin önüne de giderse şartlar değişebilir’ diyorlar.. Kim bilir?.. İnce seçimlerden eli boş çıkacağını düşünüp son bir hamle yapar mı, göreceğiz.. Seçim sonunda, bir şey elde edemeyeceğini görürse bir bakanlık bir kaç milletvekilliği önemli bir kazanım olabilir.. Yani şimdi bunun hesabı da yapılıyor olabilir..

