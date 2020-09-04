İnce 'Memleket Hareketi'ne start verdi: Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecek

SİVAS'tan 'Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir." sözleriyle start verdi.

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Yeni parti kuracağı iddialarının gölgesinde "Memleket Hareketi"ni başlatacağını duyuran CHP'li Muharrem İnce, bugün 1000 gün sürecek yeni yol arayışına girdi.

Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında bu kentten hareketini başlatan Muharrem İnce, destekçilere ilk hitabında "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir." diye konuştu.

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir"

- Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Böyle bir ortamda Sivas’tan yola çıkıyoruz. Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Türkiye’yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız.

"Bize milyon dolarlar lazım değil"

- 92 parti var kimse finansörlerini sormuyor ama bize soruyorlar. Bir tane kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. Sadece otobüs kiraladık, finansörümüz yok. Bize milyon dolarlar lazım değil, bize yürek lazım, cesaret lazım.

"İktidar iktidar diye haykıranlarız biz"

- Türkiye’nin yeni bir tek adam partisine, tek adam hareketine ihtiyacı yoktur. Ortak akılla, ortak iyiyi bulacak bir oluşuma... İktidar iktidar diye haykıranlarız biz.

- Türkiye’de iktidarı Joe Biden’ın değil Türk milletinin değiştireceğine inanan mandaya karşı çıkan Tıbbiyeli Hikmet’in torunlarıyız biz.