İnce hangi partiden ne kadar oy alıyor? Son anket dengeleri değiştirecek
Sonar Araştırma, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların yüzde 15,8'i "evet" yanıtını verdi.
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.
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İnce parti kurarsa oy verir misiniz?
Hakan Bayrakçı, 26 ilde 2850 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusunu yönelttiklerini söyledi.
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Yüzde 15,8 evet çıktı
Ankete katılan vatandaşların yüzde 15,8'i "Muharrem İnce'nin yeni kurduğu partiye oy verebilirim" yanıtı vermesi Türkiye siyaseti açısından bir çok dengenin değişeceği sinyalini verdi.
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Tüm sonuçlar
Katılımcıların yüzde 15,8' evet, yüzde 72,3'ü hayır, yüzde 7,8'i kararsız, yüzde 4,1 ise fikrim yok yanıtını verdi.
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