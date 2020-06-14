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İnanılmaz olay! Polonya Çekya'yı 'yanlışlıkla' işgal etti!

POLONYA'nın geçen ay Çekya'yı 'yanlışlıkla' işgal ettiği ortaya çıktı. Polonya dışişleri bakanlığı durumu basit bit yanlış anlaşılma olarak tanımladı.

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Bir grup Polonyalı askerin koronavirüs tedbirleri kapsamında Polonya sınırını korudukları sırada Çekya sınırını geçtiği ortaya çıktı. Çekya sınırları içinde kalan bir şapelin çevresinde kontrol noktası kurmak isteyen askerler böylelikle istemeden de olsa komşu ülke topraklarını işgal etmiş oldular. 

Olayın geçen ay Moravia bölgesinin kuzeydoğusunda, Çekya topraklarının 30 metre içinde meydana geldiği belirtildi.

Etrafında kontrol noktası kurulan şapelin onarımı için görevlendirilen bir mühendisin olay yerine gelmesiyle anlaşılan bu işgal durumu Polonyalı askerlerin mühendisi otomatik silahlarla geri yollamak istemesi ve içeri sokmaması sonucu anlaşıldı. Bir Çek vatandaşın kendi topraklarındaki şapele alınmaması sonucu Çekya'nın işgal edilmiş olduğu öğrenildi. 

Olay bununla da sonlanmadı; daha sonra bir çevreci grup etrafta araştırma yapmak için bölgeye geldiğinde aynı muameleyle karşılaştı. Durumdan şüphelenen ve olayı yetkililere bildiren grup sayesinde istenmeden gerçekleşen işgal ortaya çıkarılmış oldu. 

Polonya, özür dileyerek bunun bilmeden yapılan bir hata olduğunu açıklarken Çekyalı yetkililer hala resmi bir özür gelmediği belirttiler. 

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