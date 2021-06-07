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İnanılmaz görüntü! Sırtına saplı bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

İnanılmaz görüntü! Sırtına saplı bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

ANTALYA’da, Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtına saplı bıçakla ambulans bekleyen Soner B., olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya’daki ablasıyla görüntülü konuştu.

İnanılmaz görüntü! Sırtına saplı bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

Antalya'da bugün görenlerin gözlerine inanmakta zorlandığı bir olay gerçekleşti. Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtına saplı bıçakla ambulans bekleyen Soner B., olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya’daki ablasıyla görüntülü konuştu.

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İnanılmaz görüntü! Sırtına saplı bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

Bir haftaki uyuşturucunun parasını istedi

Olay, saat 10.30 sıralarında, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi. 

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İnanılmaz görüntü! Sırtına saplı bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.’yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, “Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı. Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi. 

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İnanılmaz görüntü! Sırtına saplı bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü. 

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