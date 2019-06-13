İnanılır gibi değil! Cinsel gücü arttırmak için bakın ne içiyorlar
Bazı gıdaların muhteşem bir cinsel güç sağladığı bilinirken bunlardan en ilginç yöntemi ise Uzak Doğu'dan geldi.
Genel olarak çoğu insanın korktuğu ve tiksindiği bir hayvan olan yılanı yemenin ilerisine giden Uzak Doğulular bir de bu canlının şarabını yapmışlar. Kim o şişeden korkmadan kadehlere o şarabı doldurabilir ki? İşkembeye, kokoreçi tuhaf bakarken, bir bakıyoruz Uzak Doğu’da bir yerlerde enteresan her zaman daha enteresan bir şeyler oluyor. İşte onlardan biri: Yılan şarabı!
İnsanlık tarihi ilkel dönemlerden bugüne, hep doğadan bir şeylerle tedavi olmaya, şifa bulmaya çalıştı, kendi idrarımızdan tutun, böcek, akrep, taş, toprak ne varsa. Bunların çoğunu deneyimledik, unuttuk gitti. Ama unutulmayanlar, işe yaradığı düşünülenler de var: Yılan da Geleneksel Çin Tıbbı‘nın baş köşe koca karı ilaçlarından.
Çin’in geleneksel tedavi yöntemlerine göre yılan önemli güçlendirici ve zindelik verici özelliklere sahip olarak görülüyor. Erkeklerin cinsel gücünü artırdığına, saç dökülmesi, sırt ağrısı ve romatizma gibi sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanılıyor. Bu nedenle Asya’da yılanlı yemekler yaygındır.
Bu içkilere çoğu zaman tat vermesi için ginseng ve kurt üzümü gibi kuru bitki ve baharatlar da ekleniyor. Bazıları ise daha da ileri giderek yılanın başını kesip kanını ve safrasını içkisine katarak içiyor.