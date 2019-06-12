İnanılır gibi değil bu muzun rengi mavi tadı ise...
Yediğimiz meyvelerin ne kadar sıradan olduğunu düşündürecek ilginç bir meyve olan mavi java muzunu daha önce duydunuz mu? Duymadıysanız bu bilgiler karşısında çok şaşıracaksınız!
Birkaç dilim ananas ya da kahvaltıda bir avakado yediğimizde kendimizin tamamen tropikal ve şık olduğunu düşünürüz. Ancak henüz hiçbir şey denemediğiniz muazzam tropikal lezzetlerin olduğunu duyunca bu yiyecekler size oldukça sıradan gelecek.
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Mavi java muzu, sadece mavi değil, aynı zamanda vanilyalı dondurma tadına sahip özel bir muz çeşididir.
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Sert ve soğuğa dayanıklı olan mavi java muzunun vanilyalı dondurmaya çok benzer bir kıvamı ve tadı olduğu söylenir.
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NovoTaste adlı bir haber sitesine göre, mavi java çeşidi Güney Doğu Asya'dan geliyor ve kıtalardan Kuzey Avustralya'ya yayılıyor. Ayrıca Hawaii'deki dondurma muzu, Orta Amerika'daki Cenizo ve Fiji'deki Hawaii muzu olarak da biliniyor.
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