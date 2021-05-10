'İnancım kuvvetlendi' deyip Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını itiraf etti: Çırılçıplak fotoğraflar....
Ekranlara yeniden dönüş hazırlığı yapan 64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. En büyük pişmanlığıyla ilgili itirafta bulunan Erbil'in açıklamaları olay oldu.
Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?
Evdeyim, evde kalmak gerekiyor zaten. Allah'a şükür evde benimle ilgilenen insanlar var. Daha ne isteyeyim? Normalde de çok gezmiyordum. Dışarıya sadece hastane için çıkıyordum, şimdi de öyle. Ayda bir damar yolundan ilaç almam gerekiyor. İki aşım da yapıldı. Sağlığım yerinde, sadece hâlâ yürüme zorluğum var.
Hayatınızda en çok neyin eksikliğini hissediyorsunuz?
Yıllarca her gün televizyonda canlı yayın yapıyordum. Şimdi dönüp baktığımda o günleri özlüyorum. Benim gibi hiperaktif biri için kolay değil. Farklı bir formatta yarışma sunuyordum, doğaçlama yapıyordum her şeyi. Türk halkında çok kredim var. O zamanlar yaptığım esprililerimi tolere ediyorlardı. Bu krediyi herkese vermez halkımız.
Yaşadığınız zorlu süreç manevi dünyanızı nasıl etkiledi?
Maneviyatımı derinden etkiledi yaşadıklarım. Yoğun bakımdayken damadım başımda dua ediyordu. Ben de bilmediğim duaları tekrar ediyordum. Yaşadığım bu hastalık süreciyle tekrar Allah'a bağlandım. Hastalık öncesi bağım zayıftı. Şimdi inancım çok kuvvetlendi. Yaşadığım her şey kader. Kimin aklına gelirdi benim gibi hareketli bir adamın bu duruma düşeceği. İnançlı şekilde dik durup bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Sık sık türbeleri ziyarete gidiyorum. Dua ediyorum gittiğim türbelerde. En son Bursa'ya gittim mesela. İnsanlar beni görünce büyük ilgi gösterdi.