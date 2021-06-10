'İnanamıyorum' deyip paylaştı! Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı herkesi şaşırttı.
İlk bölümü 9 Şubat 2011 yılında ekrana gelen Leyla ile Mecnun, kısa sürede ekranların fenomen dizisi haline geldi. Geniş bir seyirci kitlesine kavuşan dizi 104 bölümüyle ekranlara veda etmişti.
Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yeni bölümleriyle yayınlanacağı açıklanmıştı.
Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisi 26 Haziran'da sete çıkacak.
7 yıl aradan sonra ekrana gelen dizide Leyla karakterini kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.