İnanamadılar, kimse böylesini beklemiyordu! İbrahim Selim'den Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz açıklaması
Youtube'da İbrahim Selim ile Bu Gece talk showunu yapan İbrahim Selim'den Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz açıklaması geldi.
'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, dün akşamki programında oyuncu İbrahim Selim konuk oldu.
Sanat yolculuğunu anlatan İbrahim Selim ise, "Ankara'da doğdum. Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nü kazandım. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a taşındım." dedi.
"Ankara'da yapılabilecek her şeyi yapmıştım" diyen Selim "Pek çok tiyatro oyununda rol aldım. 'Bunu ben de yaparım' oyunuyla Yılın En İyi Erkek Tiyatrocusu ödülünü aldım." diye konuştu.
Rol aldığı Alice Müzikali'nden de bahseden oyuncu, "Kibirden söylemiyorum ama Türkiye'nin en büyük müzikali. Üç tane büyük yapımcı var." ifadelerine yer verdi.