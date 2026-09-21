İnan Güney neden Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti? CHP’deki görüşmenin ardından ne açıklandı?

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP Genel Merkezi’nde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme, CHP içindeki gelişmeler ve İBB soruşturması sürecindeki siyasi temaslar nedeniyle gündeme geldi. “İnan Güney neden Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti?”, “Görüşmede ne konuşuldu?”, “CHP’den hangi açıklama geldi?” ve “İnan Güney’in son durumu ne?” soruları araştırılıyor. CHP tarafından yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun İnan Güney’i kabul ettiği belirtilerek parti içindeki dayanışma mesajları paylaşıldı.

İnan Güney NEDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ?

İnan Güney’in ziyaretinin, CHP içindeki siyasi temaslar ve mevcut süreçle ilgili değerlendirmeler kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Görüşmenin özel gündemiyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, CHP tarafından yapılan paylaşımda parti içi birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

İnan Güney-KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?

Görüşmenin içeriğine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ziyaret sonrası CHP tarafından yapılan açıklamada, İnan Güney’in parti geçmişine ve Beyoğlu’ndaki çalışmalarına vurgu yapıldı.

CHP açıklamasında öne çıkan ifadeler:

Parti içi dayanışma mesajı

İnan Güney’in siyasi geçmişine vurgu

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevine dikkat çekilmesi

CHP’DEN ZİYARET SONRASI NE AÇIKLAMA YAPILDI?

CHP tarafından yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnan Güney’i CHP Genel Merkezi’nde kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, Güney’in CHP ile uzun yıllara dayanan bağlarına ve belediye başkanlığı görevine vurgu yapıldı.

İnan Güney KİMDİR?

İnan Güney, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanıdır. CHP’den Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçilen Güney, yerel yönetim çalışmalarıyla gündeme geldi. İBB soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

İnan Güney NEDEN GÜNDEME GELMİŞTİ?

İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Daha sonra tahliye edilen Güney’in siyasi faaliyetleri ve parti içindeki temasları takip edilmeye başlandı.

İnan Güney’İN SON DURUMU NE?

İnan Güney, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor. 21 Eylül 2026’daki Kılıçdaroğlu ziyareti, tahliye sonrası gerçekleştirdiği siyasi temaslardan biri olarak değerlendiriliyor.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Görüşme, CHP’de farklı dönemlerde görev yapan isimler arasındaki temas açısından dikkat çekti. İnan Güney’in İBB soruşturması sürecinin ardından Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi, siyasi gündemde değerlendirilen başlıklardan biri oldu.

CHP’DEKİ SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

CHP’de yerel yönetimler, parti içi gelişmeler ve devam eden hukuki süreçler gündemdeki yerini koruyor. Parti yöneticileri ve belediye başkanlarının farklı siyasi temasları önümüzdeki dönemde de takip edilecek.