İmza aşamasına gelindi! Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu
Galatasaray'dan ayrılıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan yıldız golcü Mauro Icardi için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Yıldız golcünün Premier Lig ekibiyle anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.
Galatasaray ile geçirdiği 4 senenin ardından sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi'den yeni bir haber geldi. Icardi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı
TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Transfer dönemini kulüpsüz tamamlayan Arjantinli yıldızın, Premier Lig'e gitme ihtimali gündeme geldi. TeamTALK'ın haberine göre Everton, Mauro Icardi için harekete geçti.
ICARDI TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR
İngiliz ekibinin, bonservisi elinde bulunan deneyimli golcü için yaptığı teklifin ardından görüşmelerde önemli bir aşamaya geldiği belirtildi. Icardi'nin Everton'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Everton yönetiminin, Mauro Icardi ile transfer konusunda son bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
İngiliz kulübünün bu görüşmenin ardından Arjantinli golcüyü kadrosuna katıp katmayacağı konusunda nihai kararını vereceği kaydedildi.