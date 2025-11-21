BIST 10.888
HABER /  GÜNCEL

İmralı'ya kimler gidecek isim isim liste belli oldu! CHP'de sürpriz var

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya yapması planlanan ziyaret konusunda kulis hareketliliği hızlandı.

'Terörsüz Türkiye' süreci için TBMM’nin oluşturacağı heyetin muhtemel İmralı ziyareti gündemde. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesine kesin gözüyle bakılırken; oluşturulacak heyette hangi isimlerin yer alacağı konuşulmaya başlandı. AK Parti’nin onayının ardından gözler CHP’nin MYK’da vereceği karara çevrildi. Ahmet Özer ihtimali gündeme otururken, parti parti konuşulan isimler de netleşmeye başladı.

GÖZLER CHP'NİN KARARINDA
AK Parti’nin komisyon üyelerinden bir heyetin İmralı’ya gitmesine “yeşil ışık” yakmasının ardından gözler CHP’nin vereceği karara çevrildi. TGRT Haber’de Taksim Meydanı programında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “MYK’yı toplayacağım, kararı orada alacağız” dediğini aktardı.

İMRALI'YA AHMET ÖZER Mİ GİDECEK?
Barış Yarkadaş ayrıca, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in CHP tarafından heyet için önerilebileceğini ileri sürdü.

İMRALIYA GİDECEK İSİMLER

AK PARTİ - Abdülhamit Gül
-Hüseyin Yayman
-Burhan Kayatürk
MHP - Feti Yıldız
DEM PARTİ - Gülistan Koçyiğit 
YENİ YOL - Bülent Kaya
-M. Emin Ekmen 

Yücel Bulut

