IMF ile gizli mi görüştüler? Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

'Muhalefet IMF yetkilileriyle gizli görüşme gerçekleştirdi' tartışmalarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "IMF'yi siz davet ettiniz" ifadelerini kullandı.

Son birkaç gündür tartışmalara neden olan CHP ve İYİ Partili isimlerin IMF yetkilileriyle gizli görüştüklerine dair haberlere ilişkin konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İlk kez de yapılmıyor"

-IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor. Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil.