İmamoğlu’nun ön loblarla imtihanı...

Bir zümre var ki beynin ön kısım lobları fiziksel olmasa da manevi anlamda hasarlı.

Şöyle ki; beynin hüküm verme, hafıza, hissiyat ve durum gibi faaliyetlerinin gerçekleşmesinden sorumlu kısmıdır.

Problemi algılama ve çözme, mantık, bilinç ve soyut düşünme, dikkat, geleceği planlama, konuşma, kişilik gibi önemli etkinliklerin de yönetildiği merkezdir.

Beynin ön kısmında yer alan, doğruyu yanlıştan ayırmayı sağlayan önemli bölge.

Bu bölgenin zarar görmesi paranoid kişilik bozukluğu paranoya hatta şizofreniye yol açabilir.

Manevi hasarlı bir vatandaş,

30 Ağustosta hutbede neden Atatürk’den bahsedilmiyor diye cami içinde protesto yoluyla beyninin hasarlı kısmını harakete geçirmiş.

Bu şahsın ne tarihten ne dinden ne de o çok sevdiği Atatürk’ten haberi var. Az okusa bunların hepsini çözecek, lakin okumak lazım.

Neyse ki bu vesileyle aklıma yıllar önce okuduğum şu hatıra geldi. Bire bir aktarıyorum...

Bir muallim başından geçeni anlatıyor.

Çocuklardan not tutmaları için bir defter getirmelerini istedim.

Sınıfın tek Yahudi öğrencisi hariç iki gün içinde hepsi istediğimi yerine getirdi.

Her ders aynı isteğimi, Yahudi kızına tekrarladımsa da hali vakti yerinde olan bu kız deftersiz gelmeye devam ediyordu...

Aradan bir hafta geçtikten sonra dediğimi yapmadığı taktirde kendisini sınıfa almayacağımı söyleyince de ağlamaya başladı.

Ailesinin çok geniş imkanı olduğunu bildiğim için bu direnmenin sebebini sordum...

Kızdan aldığım cevap bize Siyonist prensibinin genç bir Yahudi kızında ifade bulmasından ibaretti...

Kız ağlayarak;

“Ne yapayım öğretmenim... Yako on gündür dükkanını açmadı.. Her halde hasta olmalı” dedi...

Yako dışında başkasından alış veriş etmeyi prensibine ihanet addedecek kadar bir bağlılıkla Yahudiliğine gösterdiği bu sadakatin kaçta kaçı acaba bugünkü bazı Türk gençlerinde bulunmaktadır...

Aydınlar ve zenginler arasında masonluğun, halk tabakaları arasında dinsizliği yayan ve bu surette dünya düzenini bozan Yahudiliğin prensiplerine bağlı bu Yahudi kadar kendi benliğimize sadakat gösterebiliyor muyuz be kardeşim!

SENİ senden koparan, benliğini unutturan, beynini yıkayan, seni uyuşuk, kalbi temiz olmakla yetinen bir tip yapmak isteyenlere karşı uyanık mısın?

Sen Bir Müslümansın Ve İnandığın Din Haktır. Vaad edilenler Gerçektir. Üzerine Düşen Görevi YAP VE kendine Sor:

BENİM MÜSLÜMAN OLMAYANLARDAN FARKIM NE!

Hasarlı beyin loblarının doğuracağı sonuca son bir örnek;

Küresel terör örgütü PKK destekçisi partililere destek olmak maksadıyla güneydoğu turuna çıkan İmamoğlu, 16 milyon İstanbul’lunun selamını getirdim demiş. İstanbul’lu şehit ve gazi ailelerinin de selamını iletmiş mi acaba?