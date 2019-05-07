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İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi! İşte 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim

İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi! İşte 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim

YSK'nın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesinin ardından yenilenecek seçimlere kadar istanbulu kimin yeneteceği merak konusu oldu. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "23 Haziran'a kadar İstanbul'u Vali Ali Yerlikaya yönetecek" dedi.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline karar vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın vekalet edeceği iddia edildi. 

İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ana muhalefet partisi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etti. İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. 

"Vali Ali Yerlikaya vekâlet edecek" iddiası

A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, 23 Haziran'a kadar İBB'ye, Vali Ali Yerlikaya'nın vekâlet edecek. 

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