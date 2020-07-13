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MEDYA

İmamoğlu'nun en yakın adamı televizyon satın aldı! Hadi Özışık'tan bomba açıklamalar

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki isim olan Nuri Çolakoğlu'nun Olay TV'yi satın aldığını belirterek olayın perde arkasında yaşananları anlattı.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki ismin Cavit Çağlar'a ait Bursa'da yayın yapan Olay TV'yi satın aldığını açıkladı.

Peki satış nasıl gerçekleşti? Olayın perde arkasında yaşananları kamuoyuna aktaran Gazeteci Hadi Özışık, medya camiasına bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

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