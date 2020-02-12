'İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı' videosuna Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında izlettiği videoda "İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı" başlık bölüme sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "FETÖ'nün siyasi ayağı CHP" başlıklı videoyu izletti.

Videoda "İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı" bölümü

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin CHP ve FETÖ bağlantısına yönelik açıklamalar ve haberlerin yer aldığı görüntülerde "İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı" başlık bölüm yer aldı.

İşte AK Parti Grubu'nda izletilen "FETÖ'nün siyasi ayağı CHP" başlıklı videosu

Erdoğan'ı ve kabinede ismini vermediği bir bakanı eleştirdi

Bu görüntüler İmamoğlu'nu adeta çılgına çevirdi. Kameraların karşısına geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve isimini vermeden bir bakanı sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bahsi geçen vatandaşımız benim danışmanım değil"

"İnanmak istemedim. Çok üzüldüm, utandım. Ülkemde bu tür yalan ifadelerin bu tür mercilerden aktarılmasından utandım. Bahsi geçen vatandaşımız benim danışmanım değil, hizmet ettiği çok sayıda kamu kurumu var. Ak Parti döneminden yani 2012'den beri hizmet eder bir konumdaydı. Bizim dönemimizde de belediyeye bir kısım hizmetler verdi. Bunlar kayıtlı. Soruşturmaya bile gerek duyulmadı. Böyle makamlar nasıl bu yalan ifadeleri kullanırlar, çok üzüntülüyüm. Açıkçası polemik yaratmamak adına bugüne kadar hiç paylaşmadığım bir şeyi sizinle paylaşacağım.

Kabinenizde bulunan bir kişi 'İmamoğlu'na FETÖ suçlaması at' dedi mi, demedi mi?

Seçim döneminde bunları kullanacak bir insan değildim. Kulağıma gelen, belgesiyle bana aktarılan bazı kamu kurumlarını ve kişileri zedeleyici ifadeler olduğu için uzak durduğum birçok şeyle karşı karşıya kaldım. Bunları açıklamadım, çünkü benim işim polemik değil. Bazı soruları soracağım, demek ki artık bunları açıklama vaktim geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum: 31 Mart seçiminin birkaç gün öncesinde bahsi geçen Erkan Karaaslan'ın avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti? Hem de bilet alarak. İki, ilave ediyorum hali hazırda kabinenizde bulunan bu bakan "İmamoğlu'na öncelikle FETÖ yoksa yolsuzluk suçu at amacımız onları bitirmek" dedi mi demedi mi?

İBB Başkanı olarak tüm samimi ifadelerimi geri çekiyorum

Bu kumpastan Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı yok mu? Onun onayıyla mı yapıldı, yoksa haberi yok mu? Ben çok samimi olarak ona mektup yazdım, randevu talep ettim. Çok samimi, İstanbul adına kendisine içten bir mektup yazdım. Çevresindeki insanların kendilerini aldatmama konusunda kendisine brifing verme talebimi ilettim. Hala yalan ifadelere devam ediliyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın makamı üzerinden içinde tutulmaya çalışıldığım bir kumpas, artık öyle ifade etmek istiyorum. Ben İBB Başkanı olarak, tüm samimi ifadelerimi geri çekiyorum. Gerek kalmadı. İşimiz İstanbul'a hizmet etmek mi, polemik yaratmak mı? 11 ay sonra açıklıyorum. FETO'nun imamı dedikleri şahıs şu an serbest. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes birtakım hukuksuzluğa uğradığı bu ülkede bu vatandaşımız suçsuz yargılaması devam ediyor ve sokakta. Kim inanır size. Randevu talebimi de geri çekiyorum. Artık bir anlamı yok.