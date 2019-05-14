İmamoğlu'nu destekleyen Elçin Sangu adres iddiasıyla fena rezil oldu

23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, adresinin ondan habersiz değişmiş olduğunu iddia etti. Sangu şunları yazdı:

-"Herkes adreslerini kontrol etsin. Mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum".