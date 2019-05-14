İmamoğlu'nu destekleyen Elçin Sangu adres iddiasıyla fena rezil oldu
İstanbul seçimleri için adres bilgilerini kontrol eden Elçin Sangu, değişiklik yapıldığını görünce hemen bir twit atıp herkesi bilgilerini kontrol etmesi için uyardı. Nüfus müdürlüğü de Sangu'ya yanıt verdi. Gelen yanıtı gören Elçin Sangu'yu diline doladı.
Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, YSK'nın seçim iptali kararının ardından tepkisini dile getirerek Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımıyla kendini rezil etti.
23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, adresinin ondan habersiz değişmiş olduğunu iddia etti. Sangu şunları yazdı:
-"Herkes adreslerini kontrol etsin. Mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum".
Elçin Sangu'nun bu iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yanıt verdi. Bu cevap Elçin Sangu'yu twitter aleminin diline düşürdü. Zira Nüfus müdürlüğü yaptığı kontrollerde Elçin Sangu'nun adresini elektronik imzasıyla bizzat kendisinin değiştirdiğini ortaya koydu.
Elçin Sangu 'adres gafı' sonrasında twitter aleminin diline düştü. Nüfun müdürlüğünün Sangu'ya kapak attığını söyleyen ünlü oyuncuyla dalgalarını geçtiler. İşte o mesajlardan bazıları: