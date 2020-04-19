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İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağının karantina süreci gibi 21 gün olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global canlı yayınına katılarak koronavirüsle ilgili mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, "2 günlük 3 günlük sokağa çıkma yasaklarının bir faydası var mıdır? Ben bilim insanı değilim ama aldığımız veriler üzerinden sağlıklı bir süreç olmadığı yönünde bize de uyarılar geliyor. Bu bakımdan, mantıklı olan bir karantina süreci gibi en az 2 hafta olarak tanımlanıyor. Hatta 21 gün öneriliyor. İnsanlar 2 günden sonra tamam biz bu işi çözdük gibi sahaya çıkışı da var" şeklinde konuştu.

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