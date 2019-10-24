İmamoğlu'ndan o ihaleyi alan firmaya cevap

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını kiralayan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şirketi dikkate almadığını belirterek, "Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz." dedi.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını aylık 350 bin lira bedelle kiralayan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden İmamoğlu'na yönelik yapılan açıklamada, "İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur" ifadeleri kullanılmıştı. Emirgan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu bu açıklamaya ilişkin, "Ben, o şirketi dikkate bile almıyorum. Benim dikkate alacağım bir şirket değil. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz." dedi.

"6 ayda, 1 yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz"

İmamoğlu'na, "Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının verildiği şirketten bir açıklama yapıldı. Sürecin daha tamamlanmadığını, bu süre zarfında yapılan açıklamaları karalama kampanyası olarak gördüklerini belirtmişler ve komisyonu da etkileme olduğu için suç teşkil ettiğinin altını çizmişler" sorusu yöneltildi. İmamoğlu'nun bu soruya yanıtı şöyle oldu:

"Ben, o şirketi dikkate bile almıyorum. Benim dikkate alacağım bir şirket değil. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz. Ben ticarette emek vermiş bir insanım. Altı ayda, 1 yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz. Ben, 30 yıl ticaret yaptım. Doğduğumdan beri alın terinin, çalışmanın, emeğin ne olduğunu iyi biliyorum, çünkü. Hak etmeden kazanmanın milyonlarca insanı nasıl etkilediğini de biliyorum. Böyle yol alan insanların sözü, lafı, adresi bile düne kadar belli olmayan, interneti bile olmayan bir kişinin açıklamasının, benim zihnimde, bütün vicdanımda cevap verilecek tek bir kelimelik itibarı ve değeri yoktur."