İmamoğlu'ndan Murat Ongun'a el kol hareketleriyle tepki! Bomba kulis

Yazar Talat Atilla, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde karşılaştığı Murat Ongun'a sert çıktığı kulisini paylaştı. Atilla, Ongun'un itirafçı olabileceği yönündeki iddiaların yoğunlaşmasından sonra tepkinin gelmesine dikkat çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Silivri Cezaevi'nde kalan İmamoğlu ve İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile ilgili kulis haberi gazeteci Talat Atilla, bugünkü yazısında paylaştı.

"İmamoğlu bir avukat görüşünde Murat Ongun ile karşılaşır. Sesi duyulmaz ama Ongun'a sinirli el- kol hareketleriyle yüksek sesle sitem eder. İmamoğlu'nun bu sitemlerine Murat Ongun’un tepki vermediği bilgisini aldım.

Ne konustuklarına dair bir bilgi alamadım ama İmamoğlu'nu sakinlestirmek kolay olmamış.

Kulis bilgisine gelince... İmamoğlu'nun bir süre önce söylediği "Gerekirse beni suçlayın, çıkın cezaevindenden" sözleri ile Ongun'u hedeflediği öne sürülüyor.

Ongun, itirafçı olacağı yönündeki iddiaları avukatı aracılığıyla yalanlamıştı ama bu konudaki iddialar giderek yine yoğunlaşmaya başladı."

Kimler itirafçı oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 şüphelinin daha ifade vermesiyle "etkin pişmanlık"tan ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı.

Devam eden soruşturmada, iş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari, iş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki "etkin pişmanlık" kapsamında ifade verdi.

İş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi ancak söz konusu ifadeler tahliye edilmelerine ilişkin yeterli bulunmadı.

Soruşturmada son ifadelerle birlikte toplamda adli kontrol kararıyla tahliye edilen şüpheli sayısı 32'ye çıktı.

Tahliye olan isimler şu şekilde:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki."

Adem Soytekin'den 14 saatlik ifade

Tutuklu şüpheli iş insanı Adem Soytekin de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 14 saat ifade verdi.

Soytekin ifadesinde, "(CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in himayesindeki hukuk bürosunda yapıldığını iddia ettiği toplantıya ilişkin) İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine kurdukları senaryo bozuldu. Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz, 'Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi? Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek, tasası bize mi düştü?' şeklinde serzenişlerde bulundu." dedi.

Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen iş insanı şüpheli Ahmet Sari ise "İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş (şüpheli) ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız (şüpheli) ile görüşmek üzere Bakırköy'de bulunan İBB Ek Hizmet Binası'nın beşinci katına davet edildim. Keleş ile Yıldız bana, 'para vermeden alacaklarımı tahsil edemeyeceğimi' söylediler. Bana, 'Burada bir sistem işliyor, bu paraların bu sistem için gerekli' olduğunu söylediler." dedi.

Sari, ifadesinde, "Her ne kadar bu teklifi başta kabul etmeyip direnç göstermiş olsak dahi gelinen durum itibarıyla ticari olarak yaşadığımız sıkıntılar, aldığımız işlerin paralarını tahsil edemememiz nedeniyle dönem içerisinde Ertan Yıldız'a 9 sefer, Fatih Keleş'e ise 17 kez elden para (232 milyon lira) götürmek zorunda kaldım." şeklinde beyanda bulundu.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen reklamcı Hüseyin Kum, ihaleleri alacak kişilerin önceden belli olduğunu belirterek, "Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi. Bir keresinde Fikri Murat Demir bana İBB'nin seçim çalışmalarının ödemesinin kendisine yaptırıldığını söylemişti. Murat Ongun ve Fatih Keleş, Taner Çetin üzerinden bu ödemeleri takip ediyorlarmış." dedi.

Tahliye edilen şüphelilerden iş insanı Kadir Gümüş ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde, AĞAÇ AŞ'ye yaptığı işlerin karşılığında alacaklarının ödenmesi için kendisinden menfaat temin edildiğini, 2024 yılı içerisinde 10 bin ve 15 bin dolar ödeme yaptığını öne sürdü.

Soruşturmada tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, tutukluluk incelemelerinin ardından nöbetçi hakimlikçe "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.

MASAK, İmamoğlu'nun 7 "aklama" suçunun faili olduğunu belirledi

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan "Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu"nda, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun 2016 ile 2025 arasında birçok kez işlendiği değerlendirilerek, suçun faillerinin şüpheliler Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu belirtildi.

Aklama suçunun 7 eylem halinde sıralandığı MASAK raporunda, toplam aklanan suç gelirinin, 25 gayrimenkul-taşınmaz, 63 milyon 550 bin 151 lira ile 637 bin 106 avro olduğu ifade edildi.

MASAK raporunda ifadesine yer verilen inşaat firması sahibi şüpheli Furkan Hamzaoğlu, "İnşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkan verdik. İnşaatın kabasını Adem Soytekin (şüpheli) yaptı ancak yapmış olduğu inşaatın bedelini biz haricen kendisine ödedik. Bahsettiğim 5 daire ve 6 dükkanı Soytekin'in şirketlerine devrettik. Bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır." dedi.

İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Togay da "etkin pişmanlık ifadesi" verdi

Tutuklu şüphelilerden İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, savcılığa ek ifade verdi.

Togay ifadesinde, Ertan Yıldız'ın iştirak çalışanlarından oluşan koordinasyon ekibi kurduğunu, bu yapının 6 koordinatörlükten oluştuğunu, Yıldız'ın iştiraklerdeki bütün süreçleri bu koordinatörlük üzerinden yürüttüğünü söyledi.

Togay, ifadesine şöyle devam etti:

"Satın alma, ihaleye çıkış, ihale sonuç, atama, terfi, finansal süreçler, sendikal süreçler vb. tüm yönetim kurulu kararları bu koordinatörlükler üzerinden Yıldız tarafından onaylanıyor, daha sonra yönetim kurulu imzasına çıkıyordu. Yönetim kurulu kararlarının aslının üzerine İBB kaşesi vuruyor, bu kaşenin anlamı Ertan Yıldız'ın bu kararı onayladığı manasına gelmekteydi. Sonrasında bu yönetim kurulu kararları imzaya çıkıyor ve imzalar atılıyordu. Bu yapı yaklaşık 1,5 yıl öncesine kadar bu şekilde devam etti. Söz konusu anlattığım yapı, gayriresmi olarak hiçbir hukuki altyapısı olmadan kontrolsüz yürütülmüş bir yapıydı."

Togay, yaklaşık 1,5 yıl kadar önce "İYA" şeklinde bir ajans kurulduğunu dile getirerek, "Bahsetmiş olduğum 6 koordinatörlük, birçok personeliyle bu ajansa devroldu. Resmiyette burada gözükmese de burada çalışan bir kısım personel de işlerine burada devam etti. Bunun resmiyete dökülmesinin sebebi, İBB içerisinde gayriresmi olarak yürütülen ihale kontrol sürecinden ben dahil birçok kişinin rahatsız olması, yürütülen sürecin hukuka uygun olmadığını dillendirmesinden kaynaklıdır. Bu ajans kurulduktan sonra İBB iştirakleri ile danışmanlık sözleşmeleri imzalanarak resmiyet kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

İBB Harita Mühendisi şüpheli Yakup Öner de 8 sayfalık etkin pişmanlık ifadesi verdi.

Öner ifadesinde, İBB Meclisi'nde yapılan usulsüzlükleri dile getirerek, şunları kaydetti:

"(İBB Meclisi'nde) Boş olan araziler üzerinde anlaştıkları şahıslara, sonrasında ecrimisil tahakkuk ettirmek suretiyle kullandırmak amacıyla anlaştıkları kişilere söz konusu arsaları işgal ettirdiler. Kimine birkaç sandalye atmak suretiyle göstermelik işgal yaptırdılar. Kimine büyük kapsamlı imalatlar yaptırmak suretiyle işgal gerçekleştirip sonrasında rayiç kira bedellerinin beşte biri ya da onda biri gibi rakamlara ecrimisil rakamı tahakkuk ettirerek, özellikle sahil bandındaki kıymetli arsaları bu şekilde hukuka aykırı bir yöntemle işgal ettirdiler. Bu olaylar dönemin daire başkanı Ali Ayçiçek (şüpheli-İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı) tarafından yürütülmüştür. Ben bu usulsüzlükleri öğrendikten sonra İmamoğlu'na bu konuda bilgi verdim. Kendisi bana 'Oradaki sorunları halledeceğiz.' minvalinde bir cevap vermişti."