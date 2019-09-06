İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin kendisine yönelttiği "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" yanıtını vermişti.

İMAMOĞLU'NDAN SOYLU'YA YANIT

Soylu'nun verdiği yanıt sorulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Polemiklerden nemalanmıyorum" dedi.

CHP'Lİ AĞBABA: AKLINDAN BİLE GEÇİRMESİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "kayyum" açıklamasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba ise şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da iki kez seçim kazanmış birine, atanmış birine bunları söylemesi haddi değil. Maalesef hukuk askıya alınmış durumda. 6 Mayıs'ta başlayan yargı darbesi Diyarbakır, Van ve Mardin'deki siyasi darbe ile belediye başkanları görevden alındı. Biz belediye başkanlarımızın yanındayız, arkasındayız. Böyle bir şeyi aklına bile getirmesin, aklının ucundan bile geçirmesin. Burası dağ başı değil, o da eşkıya değil. Bu yaptığı eşkıyalık. Kendini eşkıya mı sanıyor İçişleri Bakanı? İçişleri Bakanı olduğunu hatırlatırız ona."

"PEJMÜRDE İNSANLARIN DÜŞÜNEBİLECEĞİ ŞEYLER"

Süleyman Soylu'nun sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de tepki gösterdi. Erkek yaptığı açıklamada, "Hangi gerekçe ile acaba İstanbul'a kayyım atamayı düşünüyorlar? Zaten İstanbul'un iradesine büyük bir saygısızlık 6 Mayıs'ta YSK kararıyla yapıldı. Sandığa darbe yapıldı. İstanbul'un iradesine bir darbe yapıldı. Şimdi tekrar mı bir darbe yapmak istiyorlar? Ama adaletin olmadığı yerde her şey mümkündür. Memlekete büyük zarar verirler. Kendileri ile birlikte memleketi de uçuruma sürüklerler. Böyle bir şeyi düşünmesi bile ne kadar acz içinde olduklarının göstergesidir. Bunlar boş işler. Bunlar kendisinin deyimi ile pejmürde insanların düşünebileceği şeyler" dedi.