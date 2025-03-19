İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen zanlılardan Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı.

Abone ol

CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

87 KİŞİ GÖZALTINDA

Suçlamaların gerekçesinin "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 87 kişi gözaltına alındı.

ALİ NUHOĞLU 40 MİLYON LİRA İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden bir tanesi de Ali Nuhoğlu'ydu. İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devreden kişi olarak bilinen Nuhoğlu da gözaltına alındı. Nuhoğlu'nun 40 milyon lira ile kaçarken yakalandığı öğrenildi.