İmamoğlu'na Hollywood yıldızından destek! Paylaşımı gören inanamadı

Amerikalı aktör ve seslendirme sanatçısı olan Mark Hamill, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu destekçilerinin bir anda yoğun ilgisi ile karşılaştı. Orijinal Star Wars serisinde Luke Skywalker karakteri ile dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Hamill, bir Türk takipçisini kıramayınca "herşeyçokgüzelolacak" tweeti attı.