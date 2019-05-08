İmamoğlu'na Hollywood yıldızından destek! Paylaşımı gören inanamadı
"Her şey çok güzel olacak" etiketiyle İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenecek olmasına tepki gösteren Türk ünlülere Hollywood yıldızı Mark Hamill'den destek geldi.
Amerikalı aktör ve seslendirme sanatçısı olan Mark Hamill, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu destekçilerinin bir anda yoğun ilgisi ile karşılaştı. Orijinal Star Wars serisinde Luke Skywalker karakteri ile dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Hamill, bir Türk takipçisini kıramayınca "herşeyçokgüzelolacak" tweeti attı.
Gece geç saatlerde bir Türk kullanıcı, Hamill'e "#herseyguzelolacak hastagini tweetleyebilir misiniz? Türkiye'de hükümet yüzünden bir seçim problemi yaşıyoruz. Bunu tweetleyebileceğinize inanıyorum. Bunu nasıl mı biliyorum, çünkü hissettim. Güç sizinle olsun" yazınca kısa süre içinde ünlü oyuncudan yanıt almayı başardı.
Ayrıca Hamill'in yanıtı Kısa süre içinde Türk kullanıcılar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Peki kariyerinde onlarca sinema filmi bulunan, adeta Star Wars filmi ile de özdeşleşen Mark Hamill kimdir?
Mark Hamill: 25 Eylül 1951 tarihinde Oakland, Kaliforniya, ABD’de doğmuştur. Tam adı Mark Richard Hamill’dır. Annesi Virginia Suzanne Hamill, babası William Thomas Hamill’dir. Babası ABD Deniz Kuvvetlerinde Yüzbaşı idi. Will ve Patrick adında iki erkek ve Terry, Ocak, Jeanie, ve Kim adlarında 4 kız kardeşi vardır.