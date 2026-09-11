İmamoğlu'na hapis cezası! Şadi Yazıcı davasında karar çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada bu kez hapis cezası çıktı. Aynı dosyada daha önce iki kez beraat eden İmamoğlu hakkındaki son beraat kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından suçlamanın esasına ilişkin bir değerlendirme yapılmadan, yalnızca yargılama usulü yönünden bozulmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme, İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

“NE BÖYLE BİR MÜTALAA NE DE BÖYLE BİR İDDİANAME OLUR”

Savcının mütalaasının ardından söz alan İmamoğlu, suçlamalara tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Ne böyle bir mütalaa ne de böyle bir iddianame olur. Yere düşmüş Türk yargısına bir tekme de siz vurmazsınız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun avukatları ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savundu. Müdafiler ayrıca aynı dava kapsamında daha önce iki kez beraat kararı verildiğini hatırlattı.

SON SÖZÜNDE HAKİME SESLENDİ

Karar öncesinde son sözü sorulan İmamoğlu, mahkeme heyetine hitaben şunları söyledi:

“Türk yargısı adına hakim konumundasınız. Yüce Türk milleti adına karar vereceksiniz. Dilerim ki bu kararı verebilirsiniz.”

Mahkeme, yapılan değerlendirmenin ardından İmamoğlu'nun 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

KARARIN ARDINDAN SALONDA GERİLİM

Kararın açıklanmasının ardından İmamoğlu mahkemeye sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Benim adıma karar verecek hiçbir mahkeme yoktur. Yere düşen Türk yargısına sağlam bir tekme vurmuştur. Hakimler yok hükmündedir” dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından salonda gerilim yaşandı. İmamoğlu, görevliler tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

DAVA ŞADİ YAZICI'NIN ŞİKAYETİYLE AÇILMIŞTI

Dava, İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Yazıcı'nın şikayeti üzerine açılmıştı.

İmamoğlu savunmasında, suçlamaya konu edilen “nezaketsiz” ifadesinin hakaret kastı taşımadığını, siyasi eleştiri ve yaşanan olaya ilişkin bir değerlendirme olduğunu savunmuştu.

İmamoğlu ayrıca daha önce verilen beraat kararının istinaf tarafından suçun esasına ilişkin değil, yargılama usulü yönünden bozulduğunu belirterek yeniden beraatini istemişti.

Mahkeme ise yargılamanın sonunda İmamoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.