İmamoğlu'na destek vermişti! Gökhan Özoğuz'a Hasan Kaçan'dan olay tepki
İSTANBUL seçimini farkla kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden ve "Meşrebime birebir uyan kişi İmamoğlu'dur" diyen Gökhan Özoğuz'a, ünlü oyuncu Hasan Kaçan'dan tepki geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini büyük bir farkla önde bitiren Ekrem İmamoğlu, birçok ünlü isimden tebrik mesajı aldı. Seçimden önce İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen Gökhan Özoğuz da, seçilmiş başkanı tebrik eden isimler arasındaydı. Ancak oyuncu Hasan Kaçan, Özoğuz'un tebrik mesajına ilginç bir tepki gösterdi.
Gökhan Özoğuz, İmamoğlu'na tebrik mesajında "Herkesin meşrebi vardır, farklıdır. Bundan önce hep bir eksik hep bir fazla derken, benim meşrebime birebir uyan ilk siyasi şahsiyet Ekrem İmamoğlu oldu! Samimiyet çok güçlüdür! Görevinde başarılar. Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer vermişti.
Palavrayı bırakın!: Oyuncu Hasan Kaçan ise Özoğuz'a yanıt olarak, "Gökhancım, Din kardeşi olmamız aynı siyasi görüşte olmamızı gerektirmez. "Meşrebim" dediğin görüşün, din kardeşlerine yaptığı zulümleri de bilemeyebilirsin. Ama artık şu "Sanatçı muhaliftir" palavrasını bırakın. "Sanatçı Erdoğan'a muhaliftir." deyin. Siz de rahat edin biz de." dedi.
Ekrem İmamoğlu battı: Hasan Kaçan'ın yanıtı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet alırken, oyuncunun geçtiğimiz günki sözleri akıllara geldi. Katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'la yaptığı ortak yayını değerlendiren Kaçan, "Binali Yıldırım samimiyet testini başarıyla geçti, Ekrem İmamoğlu battı" demişti.