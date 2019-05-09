İmamoğlu'na destek veren sanatçılar tartışması! Başka sanatçılar ise tepki gösterdi

Sabah'ın Günaydın ekindeki habere göre daha önce de asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin, sonra şiddeti kınarsınız" sözleriyle gündeme gelen Güney, İmamoğlu'na destek olan sanatçıların paylaşımlarının olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları söyledi:

"Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı. 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' deyip durdunuz, ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı, sanatçı yerine koymuyor musunuz? Herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım. Sanata biraz saygı lütfen. Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar."