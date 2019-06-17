İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtladı. Canlı yayının sonunda eşler ve çocuklar da stüdyoya geldi.
23 Haziran seçimlerinin öncesinde canlı yayında karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, projelerini anlattı.
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Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti.
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Küçükkaya, başarılı bir performans geride bıraktı.
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Öyle ki; adaylar da esprilerle dolu, gülümseten bir havada gerçekleşen programın sonunda İsmail Küçükkaya'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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