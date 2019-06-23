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İmamoğlu seçimi kazanınca kim ne dedi? Cem Küçük ve Şamil Tayyar bomba

İmamoğlu seçimi kazanınca kim ne dedi? Cem Küçük ve Şamil Tayyar bomba

İSTANBUL seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ortaya çıkınca twitterda bomba paylaşımlar yapıldı. Hükümete yakınlığı ile bilinen Cem Küçük ile AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın twitleri bombaydı.

İmamoğlu seçimi kazanınca kim ne dedi? Cem Küçük ve Şamil Tayyar bomba - Sayfa 1

31 Mart seçimlerinin tekrarlandığı İstanbul'da yarışın galibi Ekrem İmamoğlu oldu. Rakibi Binali Yıldırım karşısında bu kez rahat bir zafer elde eden Ekrem İmamoğlu, 'herşey artık çok güzel olacak' dedi. İmamoğlu'nun kazandığının kesinleşmesi ile birlikte twitter da coştu. İmamoğlu'nu destekleyenlerden çok muhalefet edenlerin söylemleri öne çıktı. Bakın kim ne yazdı?

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İmamoğlu seçimi kazanınca kim ne dedi? Cem Küçük ve Şamil Tayyar bomba - Sayfa 2

İmamoğlu'nun kazanması üzerine twitter hesabından paylaşımda bulunan Cem Küçük 'İmamoğlu kazandı" diye yazdı. Hemen ardından gelen 'hezimet' twiti ise sosyal medyada olay oldu. 

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
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İmamoğlu seçimi kazanınca kim ne dedi? Cem Küçük ve Şamil Tayyar bomba - Sayfa 3

Şamil Tayyar'ın bomba itirafı
AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ise özeleştiri de hayli dobralık etti. Tayyar, "Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik" diye yazdı. 

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İmamoğlu seçimi kazanınca kim ne dedi? Cem Küçük ve Şamil Tayyar bomba - Sayfa 4

Burhan Kuzu'nun twiti
"Sonuç, başımız gözümüz üzerinedir" diyen Burhan Kuzu, Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti. 

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