İmamoğlu seçimi kazanınca kim ne dedi? Cem Küçük ve Şamil Tayyar bomba

31 Mart seçimlerinin tekrarlandığı İstanbul'da yarışın galibi Ekrem İmamoğlu oldu. Rakibi Binali Yıldırım karşısında bu kez rahat bir zafer elde eden Ekrem İmamoğlu, 'herşey artık çok güzel olacak' dedi. İmamoğlu'nun kazandığının kesinleşmesi ile birlikte twitter da coştu. İmamoğlu'nu destekleyenlerden çok muhalefet edenlerin söylemleri öne çıktı. Bakın kim ne yazdı?