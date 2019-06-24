İmamoğlu paylaşımına isyan eden takipçilerine Haluk Levent açıklama yaptı
Yardım platformu olan AHBAP'ın kurucusu olan Haluk Levent, İstanbul seçiminin bitmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla gündeme geldi.
Kurduğu AHBAP platformu ile yardımdan yardıma koşan Haluk Levent, 23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul seçiminin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Haluk Levent, sosyal medya hesabından ''Seçim bitti artık yazabilirim'' diyerek Ekrem İmamoğlu hakkında bir paylaşıma imza attı. Levent, ''Seçim bitti. Artık yazabilirim. İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.
Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik.Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağolsun'' diyerek İmamoğlu'nu önce tebrik etti ardından yardımı için teşekkür etti.
Bu paylaşımının ardından bazı takipçileri, ''Keşke seçimden önce bunu paylaşsaydınız'' diyerek isyan etti. Haluk Levent, takipçilerinin bu isyanına ise şu şekilde açıklık getirdi: