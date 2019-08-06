İmamoğlu Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu

“Çok istedik sizin gelmenizi” diyen Osman, “Ben New York’tan gelemedim. Gelsem, hemen oyumu vereceğim. Gelemedim. Ama Yılmaz Bey’e de söyledim, herkese Whatsapp mesajları, email mesajları attım. Herkese söyledim, ‘Hasta olsanız da gidin, sakat olsanız da gidin. Muhakkak oy verin’ dedim” şeklinde konuştu.