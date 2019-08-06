İmamoğlu Osmanlı gelini Zeynep Osman'la samimi diyalog! Sosyal medyada olay oldu
27 Haziran'da mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Osmanlı'nın son şehzadesi Ertuğrul Osman Osmanoğlu’nun eşi Zeynep Osman'ı başkanlık makamında ağırladı. İmamoğlu'nun Osman arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.
624 yıl varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu’nun 33 yıl görev yapan son dönem padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu, Şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Prenses Zeynep Osman ile İmamoğlu'nun arasında yaşanan samimi diyalog dikkat çekti.
İmamoğlu, 2. Abdülhamid'in torunu, Şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman ile gazeteci Yılmaz Özdil’i Saraçhane’deki makam odasında misafir etti. İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretinde bulunan ikiliyi, başkanlık katının merdivenlerinde karşıladı.
Ardından makam odasına geçen İmamoğlu ve misafirleri samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
“Çok istedik sizin gelmenizi” diyen Osman, “Ben New York’tan gelemedim. Gelsem, hemen oyumu vereceğim. Gelemedim. Ama Yılmaz Bey’e de söyledim, herkese Whatsapp mesajları, email mesajları attım. Herkese söyledim, ‘Hasta olsanız da gidin, sakat olsanız da gidin. Muhakkak oy verin’ dedim” şeklinde konuştu.