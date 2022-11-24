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İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı! "Bana vuruyor yardım edin"

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe’de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Pazarda, hamile olduğunu belirten bir kadın şiddete uğradığını belirterek İmamoğlu’ndan yardım istedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti yaptığı sırada bir kadın, “Başkanım kadına şiddete hayır. Hamileyim bana vuruyor” diyerek yardım istedi. İmamoğlu, hızlıca kadının yanına giderek olaya müdahale etti.

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe’de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Pazarda, hamile olduğunu belirten bir kadın şiddete uğradığını belirterek İmamoğlu’ndan yardım istedi.

Ekrem İmamoğlu, hızlıca kadının yanına giderek olaya müdahale etti. İmamoğlu, bebeği ile birlikte pazarda olan hamile kadını sakinleştirdi. Ardından kadının ismini öğrenen İmamoğlu, ağlayan bebeğini de sakinleştirmeye çalıştı.

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