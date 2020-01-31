İmamoğlu kayak tatiliyle ilgili soruyu böyle yanıtladı: Şu anda mesaideyim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaiye başladı. Şişli Belediyesi'ne yaptığı ziyarette kayak tatili ile ilgili eleştiriler soruldu. İmamoğlu, "Şu anda mesaideyim. Varsa o konuda her sorunuza cevap veririm" yanıtı verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayak tatili sonrası İstanbul'a dönerek görevine başladı. İlk mesai gününde Şişli Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, tartışmalara neden olan kayak tatiliyle ilgili soruyu yanıtlamak istemedi.

"Şu anda mesaideyim" vurgusu

İmamoğlu, şunları kaydetti: Şu an İstanbul'dayız, Şişli Belediyesi'ndeyiz. Kimin ne konuştuğundan ziyade, bizim işimiz şu anda mesaideyim. Varsa o konuda her sorunuza cevap veririm.

"Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu"

Öte yandan Sevilay Yılman, Habertürk'teki "Nedir Ne değildir?" programında İmamoğlu'nun Elazığ depremi sonrası ailesinin yanına kayak tatili yapmaya gitmesinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiği öne sürdü.

Sevilay Yılman, "Şunu biliyorum. Ekrem Bey'in önce Elazığ'a gitmesi ardından karayolu ile Erzurum'a geçmesi en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en başta Genel Merkez'de, en başta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu." ifadelerini kullandı.