İmamoğlu gençlere seslendi: Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere seslendiği mesajında eğitimdeki eşitsizlikler, işsizlik ve ekonomik krizin gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek “Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız” dedi. Suç örgütlerine yönelen gençlerle ilgili uyarıda bulunan İmamoğlu, adalet, liyakat ve eşit fırsatların sağlandığı bir Türkiye sözü verdi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslenerek eğitimden ekonomiye yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gençlerin Türkiye’nin dönüşümünde belirleyici güç olacağını vurgulayan İmamoğlu, “Her şey çok güzel olacak” dedi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİ' MESAJI

İmamoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizin umudu, enerjisi olacağınıza inandığım sevgili gençler, canım çocuklar;

Büyük zorluklar yaşadığınızı, kendinizi kuşatılmış hissettiğinizi biliyorum. Okullardaki, eğitimdeki ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin gelecek hayallerinizi gölgelediğinin farkındayım.

Bu sıkışmışlıkla suç örgütlerine yönelenlerin, onlarla anılan gençlerin olduğunu da üzülerek duyuyorum.

Ama umudunuzu yüksek tutun. Sizinle birlikte gençlerin gücü ve enerjisiyle milletin, gençliğin, Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız. Mutlu, huzurlu, barış içinde, zengin Türkiye’yi var edeceğiz."

'HAK YEMEYECEĞİZ, HAKKIMIZI YEDİRMEYECEĞİZ'

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

"Sevgili Gençler, Canım Çocuklar

16 yıllık siyaset ve 11,5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde en çok çocuk ve gençlerin olduğu kurumları, alanları ziyaret ettim.

Gözlerinizin içine bakarak size anlamaya, isteklerinizi, hayallerinizi, gelecek umutlarınızı, ihtiyaçlarınızı en çok da bizlerden beklentinizi dinlemeye, anlamaya gayret ettim.

Konserlerde, maçlarda, bayram buluşmalarında, sokakta, parklarda, kafelerde sizlere eşlik etmeye o duygulu anlarda yaşadığınız coşkuyu hissetmeye hem de sizi ilk elden duymaya çalıştım. Sesinizi, kelimelerinizi, cümlelerinizi sizden duymaya çok önem verdim.

Bugün Türkiye’nin katma değeri insan kaynağıdır ve onun en önemli dilimi de 15-25 aralığındadır.

Bu öyle bir katma değer ki; ülkemizi ve milletimizin içinde bulunduğu bütün sorunların çözüm paydaşı da, merkezi de milyonlarca gencimizdir.

Bu yaş grubu, bizlere, yönetenlere, siyasetçilere “bize bıraktığınız dünya ölmek üzere, üzerinize düşeni yapmadınız” diyerek; savaşlara, göçlere, doğa katliamlarına, açlığa, iklim değişikliğine dikkat çekiyorlar.

Araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde gençlerimiz, özellikle bu jenerasyon tahminimizin çok üstünde tepkililer, duyarlılar.

Siyasal konularda farklı düşünseler de; onları birleştiren değerleri vatan ve millet sevgisidir. Eşitlik, adalet, ekonomi, refah, adil paylaşım, ekosistemin korunması ortaklaştığı konular. Tepki duydukları konular da benzer; yargının siyasallaşması, sosyal çürüme, seçtikleri insanların görevden alınması, kayyum atamaları gibi hukuksuzluklar. Özellikle nepotizme çok karşılar. En tepeden bürokrasiye kadar devlet makamlarında, siyasi kurumlarda oturanların eş, dost, akraba ve çocuklarının kayrılmasına; babadan oğla saadet zinciri kurulmasına çok büyük öfke duyuyorlar.

Ülkemizin umudu, enerjisi olacağınıza inandığım sevgili gençler, canım çocuklar

Büyük zorluklar yaşadığınızı, kendinizi kuşatılmış hissettiğinizi biliyorum. Okullardaki, eğitimdeki ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin gelecek hayallerinizi gölgelendiğinin farkındayım.

Ekonomik krizin, yolsuzluğun, belirsizliğin ve işsizliğin en çok sizi etkilediğini biliyorum. Bu ortamın bazılarınızı geleceği başka ülkelerde aramaya yönelttiğini görüyorum. Bu sıkışmışlıkla suç örgütlerine yönelenlerin, onlarla anılan gençlerin olduğunu da üzülerek duyuyorum.

Ama en çok da şunu biliyorum; tahminlerin çok üstünde güçlü bir vicdan duygunuz, adalet teraziniz var.

Umudunuzu yüksek tutun. Bu kara düzenin oluşturduğu riskleri fırsatlara dönüştüreceğimiz günler yakındır. Kötü eğitim koşullarının, sürekli değiştirilen sınav sistemlerinin, kurulamayan eğitim-meslek-istihdam zincirinin yarattığı olumsuzlukları, umutsuzlukları hızlıca çözeceğiz.

Sizlerin en büyük umudumuz olduğunuza; 13-14 yaşından 25-26 yaş grubuna kadar tamamınızın Türkiye’miz için en büyük sıçramayı yapacak karaktere, beceriye, vatan ve millet sevgisine sahip gençler olduğunuza yürekten inanıyorum.

Ben sizin gözlerinizde, dilinizde; ayrı gayrı tutmadan birliği, eşitlik ve adalet duygusunun gücünü gördüm ve duydum. Işıl ışıl bakışlarınızda sevgiyi, coşkuyu, bilgiyi, yeteneği, umudu ve güçlü geleceği bizzat yaşadım.

İstanbul’un her mahallesinde, okulundan pazarına, tamircisinden alışveriş merkezlerine aranızda oldum, sizlerle konuştum. Trabzon’dan Diyarbakır’a, Konya’dan Van’a, Edirne’den Hatay’a, Kastamonu’dan Sivas’a vatan evlatları ile buluştum. Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayırt etmeden birbirinizi nasıl sevdiğinizi, geçmişin köhne ayrıştırıcı dilini reddettiğinizi biliyorum.

Hak, hukuk, adalet taleplerinizi nasıl haykırdığınızı biliyorum. Okuyamayan kızlarımızı, sabahın karanlığında çalışmak zorunda olan Cebrail’i, her şey çok güzel olacak diyen Berkay’ı milyonlar adına tanıdım, hissettim, öğrendim ve sizlerden büyük güç aldım.

Okuldaki sıralarınızda başlayan eşitliği, kaliteli eğitimi, ücretsiz eğitim fırsatlarını sağlayacağız. Herkes bilsin, sizlere iş bulacağız, işe yarar eğitim vereceğiz. Torpili, kayırmacılığı tarihe gömeceğiz. Performans ile kariyeri kamuda önünüze fırsat olarak koyacağız.

Çağa uygun eğitim-meslek-istihdam zincirini biz hazırlıyoruz!

Adalet - liyakat kavramları hayatınız boyunca en büyük güvenceniz olacak.

Sosyal imkanlarınızı, sanat, kültür, spor olanaklarınızı artıracağız. Yeteneklerinizi kısıtlayan değil geliştiren, konserleri yasaklayan değil çoğaltan bir yaşam kalitesini sunacağız.

Kimsesizlerin kimsesi olan, sizleri demokrasinin en güçlü değerleri ile buluşturan, koruyan, şefkatli, eşit yurttaşlığı tepeden tırnağa hissettiren bir Türkiye Cumhuriyeti’ni, ikinci yüzyılında milletimize yaşatacağız.

Biz İstanbul’da, milyonlarca annemize ücretsiz ulaşım sağlayan Anne Kart’ı, on binlerce çocuğumuz için kreşleri, yüz binlerce insana istihdam yaratan Bölgesel İstihdam Ofislerini, 500 bine yakın üniversite öğrencimize burs imkanını, on binlerce gencimize öğrenci yurtlarını, evlenme desteğini, yüz binlerce öğrencimize “Sen de Oku Diye” eğitim bursu fırsatlarını 6 yıl gibi kısacık bir zamanda yoktan var ettik.

Şimdi sizinle birlikte gençlerin gücü ve enerjisiyle milletin, gençliğin, Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız. Mutlu, huzurlu, barış içinde, zengin Türkiye’yi var edeceğiz.

Vatan evlatlarının, 86 milyon insanımızın evlatlarının kazandığı iktidar dönemini başlatacağız.

Hepinizi bu demokrasi ve Cumhuriyet mücadelesine davet ediyorum.

Hak yemeyeceğiz, hakkımızı yedirmeyeceğiz.

Her şey çok güzel olacak!"