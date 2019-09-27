İmamoğlu: Deprem geç gelsin diye dua ettim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplanma alanlarının büyük bölümünün yapıya dönüştüğünü söyledi. Olası bir deprem için tahmin edilen can kaybı konusunda da rakamların iyimser olduğunu ileri süren İmamoğlu, 1999'dan sonra depremin unutulduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük çaplı olası bir depremde 20-30 bin can kaybının çok iyimser rakamlar olduğunu söyledi. Büyük toplanma alanlarından sadece 77'sinin kaldığını kalan 393'ünün yapıya dönüştüğünü söyleyen İmamoğlu, depremin geç gelmesi için dua ettiğini ifade etti.

Habertürk canlı yayınına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan 5.8'lik depremin önemli bir ikaz olduğunu söyledi. İstanbul'un önceliğinin deprem olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu:

"Deprem haberini alınca Ankara’ya gidiş için geri döndüm. Yolda şunu düşündüm bizim konuşacağımız konular bunlar. Belki TV’nin meşgul edilmesi gereken ve insanların aydınlanması gereken hususlar kıymetli hocalarımızın İstanbul’u bilinçlendirmesi gerekiyor. Çoğu zaman günlerimizi başka konularla heba ediyoruz. Deprem denince hocalarımızın bize verdiği bilgiler çok değerli.

"Toplanma alanları 20 yılda 77'ye düşmüş"

Depremi ne zaman yaşayacağımızı bilmiyoruz. İnsanlarımızın yapması gereken ‘ben sağlam bir binada mı oturuyorum’ olmalı. Hepimiz İstanbul’da depremi yaşadık. Çok hızlı unuttuk. Hadi vatandaş unuttu kurumlar da unuttu. Belediyeler unuttu. İstanbul’un yapılaşması başka bir hale dönüştü. 1999 depreminden sonra çok konuşuldu deprem toplanma alanları. İlk olarak bir tespit yapılmış İstanbul’da. Örneğin 470 büyük alan tespit edilmiş. Ne yazıkki bu büyük toplanma alanlarının sadece 77’si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş. Başka fonksiyonlara dönüşmüş. Geçtiğimiz yollarda bu boşlukların neye döndüğünü hepimiz görebiliyoruz.

"Deprem geç gelsin diye dua ettim"

Benim belediye başkanı olarak en büyük sorumluluğum deprem olana kadar yapılacaklar. Şanssızlığım şu olabilir: Deprem geç gelsin, daha fazla hazırlık yapalım diye dua ettim. Gerçekten büyük işimiz var. Pazartesi ekranlarınızdaydım. Cumhurbaşkanı ile depremi konuşacağım dedim.

Büyükşehir Belediyesi’nin hafızasında söylenen büyük deprem yaşadığında İstanbul’un on binlerce insanın ölümünden, yüz binlerce insanın evsiz kalmasından bahsediliyor. Özellikle eğitim kurumları ile ilgili ciddi güçlendirme yapıldığını gözlemledim. Ciddi yatırım yapıldı, bu net. Mesken konusunda çok sıkıntılıyız. On binlerce riskli bina var. Net değil. Bazılarında 40 bin civarında, bazılarında 50 bin-60 bin civarında yapıdan bahsediliyor.

"20-30 bin can kaybı iyimser"

Gece olursa, gündüz olursa nasıl bir risk var cevap bulmamız gerekiyor. Yüzleşelim. 20-30 bin civarında insanın hayatını kaybedeceği iyimser.

Yüzbinlerce insanın barınmasını sağlamakla yükümlü kalınır. O büyük deprem olsaydı Türkiye’nin ekonomisine, motivasyonuna verebileceği zarar var. İstanbul başka bir şehirdeki afetin yarasını sarabilecek kapasitede. Ama İstanbul’un yarası kolay sarılamaz.