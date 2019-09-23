İmamoğlu canlı yayında soruları cevaplıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te gündemle ilgili soruları cevaplıyor. Kanalistanbul projesiyle ilgili tavrının bilindiğini söyleyen İmamoğlu, Beştepe'deki toplantıda komisyon kurulduğunu ve sorunlara çözüm bulmayı beklediklerini kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanalistanbul'u İstanbul'un doğasına aykırı bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelme talebini yineleyen İmamoğlu, süreçle ilgili Erdoğan'ın da sorumluluğu bulunduğunu ve İstanbul konusunda adım atmasını beklediklerini kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davetin çok değerli olduğunu söyleyen İmamoğlu, toplantıda CHP'li belediye başkanları adına temennilerini dile getirdiğini söyledi. İşte İmamoğlu'nun açıklamaları;

"Bir komisyon kurmak adına, 6 maddeydi. Daha sonra bütün belediyeler kendi illeriyle hususlara değindiler. Yanlış anlaşılmasın, hiçbir

belediye başkanımın sorunlarını küçümsemek gibi asla bir niyetim olamaz.

Sayın Cumhurbaşkanından Türkye'de en büyük kent olan, özel olarak kendilerine brif etmek, hem de neler beklediğimiz ifade etmek, elbette ki kendilerinin taleplerin de dinlemekti. Bu yönde talebim devam ediyor.

Randevu talebinde bulundunuz mu?

Bulunmadım, çünkü biz yenden davet edeceklerin belirttiler. Komisyonlarla bir ortak çalışma masasıyla ilgili teşekkür ettim. Geçen hafta bir gazetede çağrının yapılacağı noktasında bir haber çıktı. Ama henüz bir çağrı yapılmadı.

"Kanal İstanbul konusunda benim fikrimi herkes biliyor"

Şantiyelerin İstanbul adına bir kısım fiziki riskler var. Yarım kalan şantiyeler, kuyular. Duran yatırımlar, elbetteki deprem meselesi. Mülteci

meselesi her ne kadar merkez hükümetin meselesi gibi görünse de.

Herşeye rağmen İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış, yönetmiş birisiyle konuşmanın kolay olacağını düşünüyorum. Netice itibarıyla ne

benim şahsi meselem ne de sayın Cumhurbaşkanı. İstanbul'un çıkarına olan, geleceğe dar atılacak adımlar meselesi. İkna edilmesi gereken hususlar var mıdır? Bir iki husus vardır. Ters düştüğümüz belki

tartışılması gereken bazı hususlar vardır. Ama güncel konularda ters düşeceğimizi sanmıyorum.

Kamu bankaları kredileri

İki devlet bankasının çok radikal siyasi tavırla davranış biçminin bu

kadar netlikte sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde bir sephayla konulduğunu

düşünmüyorum.

Hamidiye suları

Bunlar sayın Cumhurbaşkanı'nın meseleler olduğunu düşünmüyorum. Orada kraldan fazla kralcılık oynayan insanların meselesi.

Vakıfbank, Halkbank kimin? Hepimizin. Orayı yöneten insanın kişisel iradeyle siyasi şov yapması düşünülebilir mi? Böyle bir tavırla durmanın kime ne faydası var? Kanal İstanbul'la ilgili benim fikrimi herkes

biliyor, üç aşağı beş yukarı. Bunu elbette tartışmak isterim. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim.

"Biz 23 Haziran'da normal bir şey yaşamadık ki"

Bir şirkete verilmiş, kanal çizilmiş, onun etrafına havalimanı yerleştirilmiş. Bir şirket plan çalışabilir. Ama planın altlığı oluşurken hem dünya literatüründe hem de planlama meselesi açısından...

Ben Kanalistanbul'un İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum.

Bunu bir program konuşabiliriz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bazı konularda kendisine

Cumhurbaşkanından çare umuyorsa, çözümü orada arıyorsa, sayın

Cumhurbaşkanının da süreçle ilgili birtakım sıkıntıları çözmesi gerekiyor.

Seçim döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız bu yerel seçim öncesi

bütün İstanbul sorunlarıyla tümünü muhatap kıldı. Ben ister istemez kendisini muhatap kıldım. Son toplantıda davet etti, 6 bakan belirledi, bir komisyon belirlendi. Ben orada çözümü bulursam, 6 bakanımızla İstanbul'un sorunlarına yol bulursak dünyanın en mutlu insanı ben

olurum."