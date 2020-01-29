İmamoğlu Bipolar’mı?

Bipolar bozukluk diğer adıyla manik depresif hastalık veya manik depresyon...

Ruh hali, enerji, aktivite seviyeleri, konsantrasyon ve günlük görevleri yerine getirmede olağandışı değişimlere neden olan zihinsel bir bozukluktur

Bipolar bozukluk diğer adıyla manik depresif hastalık veya manik depresyon...

Ruh hali, enerji, aktivite seviyeleri, konsantrasyon ve günlük görevleri yerine getirmede olağandışı değişimlere neden olan zihinsel bir bozukluktur.

Üç tip bipolar bozukluk vardır. Her üç tür de ruh hali, enerji ve aktivite seviyelerinde belirgin değişiklikler içerir.

Beyin de ki fosfor oranı yükseldiğinde ruh halleri son derece “hiper”, sevinçli, sinirli veya enerjik davranış gibi manik ataklar olarak bilinir.

Fosfor oranı düştüğü vakit çok üzgün, kayıtsız veya umutsuz dönemlere (depresif ataklar olarak bilinir) kadar uzanır. Ayrıca daha az şiddetli manik dönemler hipomanik atak olarak bilinir.

Bipolar bozukluk en az 7 gün süren manik ataklar veya kişinin acil hastane bakımına ihtiyacı olacak kadar şiddetli manik semptomlarla tanımlanır.

Genellikle, depresif ataklar da görülür, tipik olarak en az 2 hafta sürer.

Karışık özelliklere sahip depresyon atakları (aynı zamanda depresif semptomlara ve manik semptomlara sahip) mümkündür.

Bipolar bozukluğu, bir depresif atak ve hipomanik atak paterni ile tanımlanır, ancak Bipolar rahatsızlığı için tipik olan tam gelişmiş manik ataklarla tanımlanmaz.

Siklotimik Bozukluk; Siklotimi olarak da adlandırılır. Hipomanik semptomların yanı sıra en az 2 yıl süren depresif semptomların periyotlarıyla ergenlerde 1 yıl içerisinde tanımlanır.

Bununla birlikte, semptomlar hipomanik bir bölüm ve depresif bir bölüm için tanı gereksinimlerini karşılamaz.

Bipolar bozukluk tipik olarak geç ergenlik genç yaş veya erken yetişkinlik döneminde teşhis edilir.

Semptomlar zamanla değişebilmesine rağmen, bipolar bozukluk genellikle yaşam boyu tedavi gerektirir.

Bipolar bozukluğu olan insanlar alışılmadık derecede yoğun duygu dönemleri ve aktivite seviyelerindeki değişiklikler ve karakteristik olmayan davranışlar yaşarlar...

Çoğu zaman olası zararlı veya istenmeyen etkilerini fark etmez. Bu farklı dönemlere “ruh hali bölümleri” denir. Ruh hali bölümleri, kişi için tipik olan ruh halleri ve davranışlarından çok farklıdır.

Bazen insanlar hem manik hem de depresif belirtiler yaşarlar. Bu tür bölümlere karışık özelliklere sahip bölüm denir.

Karışık özelliklere sahip bir bölüm yaşayan insanlar çok üzücü, boş veya umutsuz hissederken, aynı zamanda son derece enerjik hissediyorlar.

Bir kişinin semptomları daha az yoğunlukta olsa bile bipolar bozukluk yaşayabilir.

Örneğin, bipolar bozukluğu olan bazı insanlar daha az şiddetli bir mani olan hipomani yaşarlar.

Hipomanik bir olay sırasında, bir kişi çok iyi hissedebilir, işleri halledebilir ve günlük yaşama ayak uydurabilir. Kişi hiçbir şeyin yanlış olduğunu hissetmeyebilir, ancak aile ve arkadaşları ruh hali veya aktivite seviyelerindeki değişiklikleri mümkün olan bipolar bozukluk olarak tanıyabilir.

Bunları neden anlatıyorum.

Hatırlayalım. İstanbul’da bir sel felaketi oldu. Ögünlerde çiçeği burnunda yeni büyükşehir başkanı olmuş sayın İmamoğlu Bodrumdaydı. Tepkilerden ötürü günü birliğine İstanbul’a gelmiş kameralara poz verip. Hiç birşey yokmuş gibi aynı günün akşamı Bodruma geri döndü…



İmamoğlu’nda değişen bir durum yok.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Elazığ ve Malatya’da ki depreme kilitlenmiş. Devletin tüm birimleri felaket bölgesinde.

Tüm Türkiye ayakta Elazığ ve Malatya’dan gelecek haberlere odaklanmış.

İnsanlar göçük altında. Ölüm kalım mücadelesi sürerken, tüm Türkiye dualarla insan kaybının çok az olmasını dilerken, sedyenin biri gidip biri gelirken, devletin birimleri saniyelerin ve dakikaların çok önemli olduğu noktada can kurtarmaya çalışırken, Sayın İmamoğlu o endamıyla büyük resme giriverdi. Ama nerde?

Erzurum’da Palandöken’de ailecek kayak yapıp, düşman çatlatırcasına, yüzünde o kocaman Hollywood gülüşüyle, biz çok mutlu bir aileyiz pozları vererek.

Allah İstanbullulara sabır versin.