İmam oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırdı! Gözyaşları sel oldu aktı
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi. Cenaze namazını emekli imam kıldırdı.
Kazada hayatını kaybeden Necmi Konuş (38) ve oğlu Emir Alp Konuş'un (3) cenazeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden yakınları tarafından alınarak Yeşil Camisi'ne getirildi.
Acılı aile ayakta zor duruyordu.
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Burada düzenlenen cenaze töreninde Konuş ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti.
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Daha sonra Necmi Konuş'un babası emekli imam İsmail Konuş, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırdı.
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Necmi Konuş ile oğlunun cenazesi Kestel ilçesindeki Erdoğan Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
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