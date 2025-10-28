BIST 10.871
İmam Gazali'yi oynayacak Taner Ölmez: Kur’an okumaya başladım

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, yeni projesinde canlandırdığı büyük İslam bilgini İmam Gazali karakterine hazırlanırken, rolün manevi derinliğini yakalamak amacıyla Kur'an-ı Kerim okuduğunu açıkladı.

Dijital platform Tabii, bu kez İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden İmam Gazali’nin hayatını konu alan 30 bölümlük dizi hazırladı.

Büyük ilgi görmesi beklenen projenin başrolünde başarılı oyuncu Taner Ölmez yer alacak.

Ölmez'in oynayacağı role nasıl hazırlandığını anlattığı açıklamalar sosyal medyada ilgi gördü.

Taner Ölmez, rolüne hazırlanma sürecini anlattığı röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım. İkisini birlikte, paralel götürmeye çalıştım. Çünkü İmam Gazali’yi anlamak için önce Kur’an-ı Kerim’i de anlamam gerekiyordu. Elimden geldiğimce bu şekilde çalışmalarına devam ettirdim. ”

İmam Gazali'yi oynayacak Taner Ölmez: Kur’an okumaya başladım - Resim: 0

