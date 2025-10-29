İmam Gazali rolünü oynayacak Taner Ölmez'den bomba itiraf: ''Kuran-ı Kerim okumaya başladım!''
Başarılı oyuncu Taner Ölmez, yer aldığı yeni projede İmam Gazali'yi oynayacak. Rolüne hazırlandığını belirten ünlü oyuncu Kuran-ı Kerim okumaya başladığını da açıkladı. Bakın Taner Ölmez o dikkat çeken açıklamasında başka neler söyledi...
Oyuncu Taner Ölmez, yer aldığı projelerle çok dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. 'Medcezir' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan ve başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciyi ekranlara bağlayan Ölmez, adından sonraki projeleriyle de sıkça söz ettirmeyi başarıyordu. Ünlü oyuncu son olarak yer aldığı projede rolünü üstlendiği İmam Gazali'ye hazırlanıyor. Bununla ilgili önemli açıklamalarda bulunan oyuncu, Kuran okumaya başladığını belirtirken bakın başka neler söyledi...
Tabii platformunda yayınlanacak İmam Gazali’nin hayatını konu alan 30 bölümlük dizi için Taner Ölmez başrolde yer alacak.
Taner Ölmez, rolüne hazırlanma sürecini anlattığı röportajla gündeme geldi.
Ölmez diziye nasıl hazırlandığını anlatırken “Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım. İkisini birlikte, paralel götürmeye çalıştım. Çünkü İmam Gazali’yi anlamak için önce Kur’an-ı Kerim’i anlamam gerekiyordu" dedi.