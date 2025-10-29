İmam Gazali rolünü oynayacak Taner Ölmez'den bomba itiraf: ''Kuran-ı Kerim okumaya başladım!''

Oyuncu Taner Ölmez, yer aldığı projelerle çok dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. 'Medcezir' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan ve başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciyi ekranlara bağlayan Ölmez, adından sonraki projeleriyle de sıkça söz ettirmeyi başarıyordu. Ünlü oyuncu son olarak yer aldığı projede rolünü üstlendiği İmam Gazali'ye hazırlanıyor. Bununla ilgili önemli açıklamalarda bulunan oyuncu, Kuran okumaya başladığını belirtirken bakın başka neler söyledi...