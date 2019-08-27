İlyas Yalçıntaş'a hayranlarından büyük şok! Ellerine geçeni sahneye fırlattılar

Yakın zamanda çıkış yakalamış olan genç popçu İlyas Yalçıntaş, geçtiğimiz hafta Van'da konser vermek için sahne aldığı esnada hiç beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kaldı. Yalçıntaş organizasyondan memnun kalmayan seyircilerin kendisine bozuk para ve içecek kutusu fırlatmasıyla sahneden inerek konserini bitirdi.