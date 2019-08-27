İlyas Yalçıntaş'a hayranlarından büyük şok! Ellerine geçeni sahneye fırlattılar
Geçtiğimiz hafta Van'da sahne alan İlyas Yalçıntaş'ı dinlemeye gelenler genç popçuya büyük bir şok yaşattı. Ellerine geçen her şeyi sahneye fırlatanlar nedeniyle Yalçıntaş, sahneden inmek zorunda kaldı.
Yakın zamanda çıkış yakalamış olan genç popçu İlyas Yalçıntaş, geçtiğimiz hafta Van'da konser vermek için sahne aldığı esnada hiç beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kaldı. Yalçıntaş organizasyondan memnun kalmayan seyircilerin kendisine bozuk para ve içecek kutusu fırlatmasıyla sahneden inerek konserini bitirdi.
Yalçıntaş'ı dinlemek için VIP localardan bilet alan kişiler, aynı locanın başka kişilere satıldığı görünce gerginlik çıkardı.
Organizasyon şirketinden şikayet eden seyirciler, yaşanan gerginlik sonrası sahnedeki İlyas Yalçıntaş'a bozuk para ve içecek kutusu fırlattı.
Atılan materyaller karşısında önce sessiz kalan Yalçıntaş, gerginliğin artmasıyla eline aldığı içecek kutusunu göstererek izleyicileri uyardıktan sonra sahneden indi.