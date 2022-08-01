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İlyas Salman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler: Mahkemeye gideceğimi biliyorum ama...

İlyas Salman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler: Mahkemeye gideceğimi biliyorum ama...

Sanatçı İlyas Salman bir gazeteye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır sözler sarf etti. Salman "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" şeklindeki soruya "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" yanıtını verdi.

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Sanatçı İlyas Salman, Türkiye'nin gündeminde yer alan konularla ilgili olarak bir gazeteye röportaj verdi. Salman verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır sözler söyledi. 

"Tayyip ucuz adam"

Sanatçı İlyas Salman, "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" şeklindeki soruya "Tayyip’i dert ediyorum mesela en çok. Türkiye’yi tarif ederken 'Layık olmayanların önemli mevkilerde oturanların ülkesidir' diyorum. Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" yanıtını verdi.

"Devlet sanattan korkuyor"

Salman, "Devlet, bu ülkede sanattan korkuyor çünkü hayattan da korkuyor. Hayat ve sanat akrabadır, kan bağı vardır aralarında. Onun için devlet, korkusundan dolayı sanatçıyı sürekli yanında ve yalaka görmek ister. Aydınlık görmek istemez, karanlık görmek ister" diye konuştu.

Usta sanatçı, Türkiye'nin mevcut durumunun 'Talihli Amele' isimli filmiyle özetlenebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Çünkü ben bu ülkeyi tarif ederken şunu söylemiştim. 'İnsanların layık olmadıkları mevkilere sahip olduğu bir ülke.' Tayyip’ten bahsetmiştim. Ben, Recep Tayyip Erdoğan’ın oturduğu koltuğu hak etmediğini düşünenlerdim. Ha bu mantıkla bakarsanız İlyas Salman’ın da oturduğu koltuğa yakışmayan bir sanatçı olduğunu düşünebilirsiniz."

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