İlyas Salman ve Şener Şen barıştı yılların dargınlığı bitti 'Çiçek Abbas'ın yıldızları neden küstü?

Yeşilçam'ın fenomen filmlerinin iki önemli oyuncusu oynaya Şener Şen ile İlyas Salman, bir süredir konuşmuyordu. Bir süredir konuşmayan iki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas Salman'ın küslüğü bitti. Birlikte, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan ikili, sonlandırdı. 46 yıldır arkadaş olan ikili, küslüğü bitirdi.