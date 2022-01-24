İlyas Salman ve Şener Şen barıştı yılların dargınlığı bitti 'Çiçek Abbas'ın yıldızları neden küstü?
Yeşilçam'ın iki emektar oyuncusu Şener Şen ve İlyas Salman 46 yıllık dostların dargınlığı sona erdirerek barıştı, peki İlyas Salman ve Şener Şen neden küstü?
Yeşilçam'ın fenomen filmlerinin iki önemli oyuncusu oynaya Şener Şen ile İlyas Salman, bir süredir konuşmuyordu. Bir süredir konuşmayan iki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas Salman'ın küslüğü bitti. Birlikte, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan ikili, sonlandırdı. 46 yıldır arkadaş olan ikili, küslüğü bitirdi.
Snob magazinin haberine göre Şener Şen, İlyas Salman'ın evine gitti.
Selfie yaptığı fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Salman, "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı.
Salman'ın fotoğrafına kısa sürede yorum yağdı.