İllerle İlgili korkutan rakam! Artış yüzde 96 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 17:00'de açıklayacak

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapmayı bugüne erteleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca flaş açıklama geliyor. Gözler saat 1700'de yapılacak çıklamada... Bazı illerde geçen haftaya göre yaşanan artış ise korkutuyor. Bir ilde vaka sayısındaki artış neredeyse 2 katına çıktı.

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Kontrollü gevşeme dönemine giren Türkiye'de vaka artışları korkutuyor. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapmayı erteleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 17:0'de flaş açıklamalar yapacak.

Türkiye'de koronavirüs salgınının etkili olduğu 1 yıllık süre içerisinde yaklaşık 29 bin vatandaş hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün yapacağı açıklamada salgın sürecini değerlendirecek. Bugüne kadar atılan adımları ve bundan sonra neler yapılacağına dair açıklamalarda bulunacak.

Kıymetli vatandaşlarım;

Saat 17.00’da huzurlarınızda olacağım.



YouTube: https://t.co/BxFZseFRun — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2021

Bakan Koca'nın yeni tedbir kararları açıklayıp açıklamayacağı ya da yeni bilgiler paylaşıp paylaşmayacağı ise merak ediliyor. Öte yandan illerdeki artış ise dikkatlerden kaçmıyor.

İllere göre haftalık vaka sayısında büyük sıçrama yaşana illerin başında ise Sinop geliyor. Şehirde vaka sayısında bir önceki haftaya göre ciddi bir artış söz konusu. Vaka sayısı şehirde neredeyse 2 kat arttı.