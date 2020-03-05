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İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

YSK, illerin nüfus sayısına göre seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi. Buna göre Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı birer azalırken, Antalya'nın 16 olan vekil sayısı 17'ye, İstanbul'un 98 olan vekil sayısı ise 100'e yükseldi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti.

Bazı illerin vekil sayısı değişti
Buna göre, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı. Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

İstanbul'un vekil sayısı 100 oldu
600 Milletvekili koltuğu bulunan TBMM'de yapılan düzenlemenin ardından Antalya'nın 16 olan vekil sayısı 17'ye, İstanbul'un 98 olan vekil sayısı ise 100'e yükseldi. Vekil sayısı düşen illerde ise; Denizli'nin 7, Kırşehir'in 2, Tunceli'nin 1 oldu.

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