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ADV Eğitimde dayanışma vakti
ADV Eğitimde dayanışma vakti

İlkokul 2, 3, 4. sınıflarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili basın toplantısı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ilkokul 2,3 ve 4. sınıflar ile 8 ve 12 sınıflarda da yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu. Yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü başlayacağını duyuran Ziya Selçuk, yeni sistemi açıklıyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İlkokul 2, 3, 4. sınıflar ile ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatıyoruz" demişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokullar ile köy okullarında başlayacağını duyurmuştu. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin basın toplantısı yapıyor...

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